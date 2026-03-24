Sucesos - 24/3/26 - 03:23 PM

Paseaban en automóvil con arma ilegal; quedan detenidos

En el puesto de control ubicado en la calle 16, Avenida Central de la ciudad de Colón, agentes de la PN lograron la incautación de un arma de fuego con su proveedor.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Panamá- La Policía Nacional (PN) en la provincia de Colón desarrolló diversas acciones operativas y preventivas en busca de personas requeridas por la justicia, armas y drogas.

En el primer caso, en el puesto de control ubicado en la calle 16, Avenida Central de la ciudad de Colón, agentes de la PN lograron la incautación de un arma de fuego con su proveedor.

La misma fue localizada dentro de un vehículo en el que viajaban seis hombres, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes.

Por otro lado, mediante diligencia de allanamiento realizada en el corregimiento de Cristóbal Este, agentes policiales decomisaron otra arma de fuego con dos proveedores y municiones. Hay una persona aprehendida.

La PN informó que los operativos continúan con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona y brindar un ambiente de sana convivencia a la ciudadanía.

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