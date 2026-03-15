Sucesos - 15/3/26 - 08:32 AM

Plomo en Colón: matan a hombre en La Feria y ya van tres muertos en horas

La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, pero poco después se confirmó su fallecimiento.

 

Por: Diomedes Sánchez S / Crítica -

Roberto Jesús Bennett Cottes, de 37 años, fue asesinado la noche del sábado en la comunidad de La Feria, en el corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón.

El hecho de violencia se registró en los predios de la multifamiliar Lirio No. 5, donde residentes escucharon varios disparos. Minutos después se observó a Bennett herido, producto de los impactos de bala que recibió.

Al lugar llegó la Policía Nacional, que procedió a cerrar todo el perímetro para preservar la escena del crimen mientras iniciaban las primeras diligencias.

La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, pero poco después se confirmó su fallecimiento.

En menos de 12 horas, este es el tercer homicidio registrado en la provincia. Previamente, dos personas fueron asesinadas: una en la ciudad de Colón y otra en la comunidad de Los Laguitos, en el corregimiento de Cativá.

Las autoridades iniciaron las investigaciones por este nuevo hecho de sangre que marca otro fin de semana violento en Colón, dejando tres muertos en pocas horas.

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