Sucesos - 18/3/26 - 09:36 AM

Por homicidio agravado: Aprehenden a sujeto vinculado al asesinato en Cativá

La captura de esta persona se dio en una acción operativa en el corregimiento de Cativá, donde se le informó que se le vincula con el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio agravado.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un sujeto fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional por órdenes del Ministerio Público, por estar relacionado con un caso de homicidio ocurrido el 14 de marzo en el corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón.

La captura de esta persona se dio en una acción operativa en el corregimiento de Cativá, donde se le informó que se le vincula con el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio agravado.

Este hecho guarda relación con un suceso registrado el pasado 14 de marzo de 2026, en el sector de Cristóbal Este. Esa noche fue asesinado en este corregimiento Roberto Bennett, de 37 años de edad, en la multifamiliar Lirio N.° 5.

Él fue llevado a la sala de urgencias del hospital, donde posteriormente se dio a conocer su fallecimiento.

Los operativos continúan con el objetivo de ubicar a otras posibles personas involucradas en este hecho de sangre.

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