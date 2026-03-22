Por tentativa de homicidio y lesiones personales: capturan a 2 en allanamientos

Panamá- En acciones de allanamiento realizadas en la ciudad y afueras de Colón, agentes de la Policía Nacional en coordinación con funcionarios del Ministerio Público (MP) lograron la aprehensión de dos sujetos relacionados con delitos graves, incluyendo tentativa de homicidio y lesiones personales.

El primer aprehendido se trató de un ciudadano de 30 años de edad, quien fue ubicado en Calle 7, corregimiento del Barrio Norte, en la ciudad de Colón. A él se le informó que era requerido mediante oficio fechado el 20 de marzo de 2026 por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

El segundo aprehendido fue un hombre de 40 años de edad, capturado en el corregimiento de Cristóbal, requerido por el delito de lesiones personales.

Por ello, la Policía Nacional informó que continuará con acciones preventivas y operativas en todo el sector, en cumplimiento del Plan Firmeza, para garantizar la seguridad ciudadana.