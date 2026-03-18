Sucesos - 18/3/26 - 04:57 PM

Por violación de menor de edad: mujer de 38 años es retenida en Chitré

Según confirmó la Policía Nacional, la dama fue ubicada en el sector Jalisco, distrito de Chitré, provincia de Herrera.

 

Por: Redacción web -

Panamá- Ya hasta las mujeres se están involucrando en casos de violación sexual en contra de menores de edad. Tan solo este miércoles, una femenina de 38 años fue retenida por la comisión de este delito.

Según confirmó la Policía Nacional, la dama fue ubicada en el sector Jalisco, distrito de Chitré, provincia de Herrera.

La sospechosa es señalada por la presunta comisión del delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación, en perjuicio de una menor de edad, tras la presentación de una denuncia en su contra.

Por tratarse de una menor de edad, la información divulgada del caso es poca. Lo cierto es que la adulta fue remitida a un centro penitenciario por órdenes del Juzgado de Garantías del Circuito Judicial de Herrera.

 

 

Te puede interesar

Por violación de menor de edad: mujer de 38 años es retenida en Chitré

Por violación de menor de edad: mujer de 38 años es retenida en Chitré

 Marzo 18, 2026
Tribunal imputa mujer por prestar vehículo para transportar sicarios

Tribunal imputa mujer por prestar vehículo para transportar sicarios

 Marzo 18, 2026
Cinco horas atrapado bajo vagón de caña en finca de Aguadulce

Cinco horas atrapado bajo vagón de caña en finca de Aguadulce

 Marzo 18, 2026
Prisión para hombre que dejó ciego a víctima al lanzarle cloro en Portobelo

Prisión para hombre que dejó ciego a víctima al lanzarle cloro en Portobelo

 Marzo 18, 2026
Violenta colisión y vuelco en Capira deja 2 heridos

Violenta colisión y vuelco en Capira deja 2 heridos

 Marzo 18, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022

Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022
Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea

Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea