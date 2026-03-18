Por violación de menor de edad: mujer de 38 años es retenida en Chitré

Panamá- Ya hasta las mujeres se están involucrando en casos de violación sexual en contra de menores de edad. Tan solo este miércoles, una femenina de 38 años fue retenida por la comisión de este delito.

Según confirmó la Policía Nacional, la dama fue ubicada en el sector Jalisco, distrito de Chitré, provincia de Herrera.

La sospechosa es señalada por la presunta comisión del delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación, en perjuicio de una menor de edad, tras la presentación de una denuncia en su contra.

Por tratarse de una menor de edad, la información divulgada del caso es poca. Lo cierto es que la adulta fue remitida a un centro penitenciario por órdenes del Juzgado de Garantías del Circuito Judicial de Herrera.