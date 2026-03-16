Queda detenido por violar y privar de libertad a su ex en 2 ocasiones

Panamá- Un hombre, de 42 años, que se había convertido en un peligro para su expareja, finalmente fue atrapado y llevado ante un juez del Sistema Penal Acusatorio (SPA), luego de que la violó y la privó de su libertad.

El sujeto, quien no aceptó la separación de su expareja —una mujer de 34 años que ya no quería nada con él—, la habría amenazado y abusado sexualmente de ella la madrugada del 7 de marzo de 2026 en una vivienda donde se encontraba la víctima, ubicada en el corregimiento de Barrio Sur, en la ciudad de Colón.

Además, la tarde del 9 de marzo de 2026, presuntamente privó de su libertad a la víctima y volvió a violarla. Esta situación llevó a que la mujer recibiera afectación psicológica, al proferirle insultos y humillaciones; también la atacó físicamente, por lo que le causó lesiones en su cuerpo.

En la audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación contra este hombre, peticiones que fueron admitidas.

El caso ahora es atendido por los funcionarios de la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual y Violencia de Género de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, que inició la investigación por los delitos de violación, privación de libertad y violencia doméstica.