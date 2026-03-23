Ráfagas de balas dejan un herido; policía busca a los pistoleros

Panamá- Noriel Robles, de 31 años, anoche también fue ingresado de urgencia al hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, luego de que fue baleado en el abdomen en el sector de El Brillante de Tocumen.

Según informó la víctima, él caminaba por el sector cuando unos sujetos que iban en un taxi le dispararon sin mediar palabra.



Residentes del lugar escucharon las ráfagas de bala y corrieron a buscar dónde esconderse. Al salir, visualizaron al hombre mal herido.

Unidades de la Policía Nacional se presentaron a las escenas de los ataques para preservar indicios, mientras que otras efectuaban operativos en La Siesta, El Brillante y áreas aledañas en búsqueda de los pistoleros. Hasta el momento no se reportan capturas de sospechosos.