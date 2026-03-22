Sale corriendo y taxi lo atropella: muere en el Corredor de los Pobres

Un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un taxi en el Corredor de los Pobres. El hecho se dio cuando la víctima, según el conductor, salió corriendo de forma repentina hacia la vía, sin darle margen de reacción.

El taxista contó que intentó esquivarlo, pero no logró evitar el impacto. El golpe fue fuerte, dejando al hombre tendido sobre el pavimento, sin signos de vida.

Al lugar llegaron unidades de emergencia y autoridades, quienes acordonaron la escena. Se iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en este caso.