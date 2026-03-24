Se formó en la sala del SPA en Colón. Detenidos se van a los puños

Panamá- Una riña tumultuaria se dio en horas del mediodía de este martes en uno de los salones de audiencia del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la ciudad de Colón, entre detenidos que acudían a una audiencia y que se fueron a los golpes, lo que provocó la intervención de los agentes de la Policía Nacional (PN).

La información del caso señala que en la audiencia había detenidos de bandas rivales y que, para atender el caso, se les quitaron las esposas. Fue entonces cuando se fueron a puño limpio dentro del salón donde se iba a realizar la audiencia de diferentes casos.

La trifulca fue protagonizada por detenidos que provenían del Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza y otros de centros penitenciarios de la ciudad de Panamá. Veinticuatro detenidos provenían de la cárcel de Colón y unos 15 de centros penitenciarios de la capital.

Esta riña provocó que jueces y personal judicial del SPA se vieran en la necesidad de salir de la sala donde se dio la pelea y de las contiguas, por temor a que la violencia se extendiera.

Al lugar llegaron los agentes de la bpara controlar la situación y se custodió todo el perímetro.