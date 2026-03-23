Segundo menor de edad es detenido provisionalmente por muerte de 'Sufrido

Panamá- A un segundo menor de edad, vinculado con la muerte del señor Rogelio Hudson Bryan, de 70 años, un juez de Niñez y Adolescencia le ordenó la detención provisional e imputó cargo por el delito de homicidio doloso agravado.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples ante el Juzgado Penal de Adolescentes, la Fiscalía logró que se declarara legal la aprehensión del adolescente, se diera por presentada la formulación de la imputación y se aplicara la medida cautelar más severa.

Relacionados con este mismo caso, a otro menor de edad y a dos jóvenes de 18 años también se les imputaron los mismos cargos y se les ordenó la detención. Con este sospechoso, ya suman cuatro los jóvenes judicializados por este caso.

Fue el pasado viernes, 20 de marzo, que la Policía Nacional y la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala dieron con el paradero y captura de este nuevo sospechoso de 17 años, tras una diligencia de allanamiento.

Fue el pasado 13 de febrero que Hudson, conocido cariñosamente por la comunidad como “Sufrido”, fue atacado a pedradas por un grupo de jóvenes que se transportaban en vehículos eléctricos tipo scooters, entre las calles 10 y 11, avenida Roosevelt, corregimiento de Barrio Sur, en la ciudad de Colón.

El primer menor señalado por este caso fue aprehendido a principios de marzo, mientras que los dos mayores de edad fueron ubicados y judicializados unos diez días después.

Hudson falleció el 17 de febrero en el Hospital Santo Tomás, ubicado en la ciudad de Panamá, debido a las graves lesiones en su cuerpo producto de las pedradas.



