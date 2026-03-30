Tres trabajadores portuarios capturados en Colón con paquetes de droga

Panamá- Tres trabajadores portuarios fueron atrapados en la Terminal Portuaria de la zona atlántica de la provincia de Colón, en medio de una acción de la Policía Nacional, en la que se les detectaron paquetes de droga y dinero.

Los hombres, de 37, 41 y 45 años de edad, fueron detectados en flagrancia al momento de su ingreso al recinto portuario.

Los tres paquetes, de forma rectangular, estaban forrados en color negro.

El caso pasó a manos de los funcionarios de la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, que seguirán con la investigación de este hecho.

Los aprehendidos serán presentados ante un juez del Sistema Penal Acusatorio, donde se legalizará su aprehensión, se realizará la imputación de cargos y se definirá la medida cautelar.