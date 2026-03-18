Tribunal imputa mujer por prestar vehículo para transportar sicarios

Panamá- Cargos por los delitos de homicidio y tentativa le imputó un Tribunal de Garantías a Georgina Elizabeth Domínguez Sánchez, de 27 años, por su presunta vinculación con el triple homicidio perpetrado por sicarios la madrugada del 1 de septiembre de 2022, en un puesto de comida rápida ubicado en Plaza Tocumen, corregimiento de Don Bosco.

A Domínguez Sánchez se le vinculó con este caso, ya que fue su vehículo, un Kia modelo Río color gris, el que fue utilizado por los dos sicarios para trasladarse hasta la plaza comercial para asesinar a las víctimas que se encontraban dentro de un Suzuki Vitara de color blanco.

La investigación preliminar del caso, adelantada por la Sección de Homicidio y Femicidio del área Metropolitana, estableció que este hecho de sangre fue ejecutado de forma premeditada.

Durante el ataque armado perpetrado por los sicarios la madrugada del 1 de septiembre de 2022, fallecieron Luis Mora y Nicolle Quintero, ambos de 30 años, quienes eran pareja, además de Rolando Acosta Mosquera, de 21 años. Los heridos fueron identificados como Abdiel Gómez y Melany Gonzales.

Esa madrugada, Luis y Nicolle decidieron salir de su casa en Los Caobos hacia la plaza para comprar comida rápida en un puesto de venta de hot dogs. En el camino se encontraron a Rolando, sin sospechar que él andaba en malos pasos y lo estaban cazando. Fue justo cuando llegaron al lugar que aparecieron los sicarios y les dispararon antes de que se bajaran de su vehículo. Producto de los tiros, las otras dos personas que estaban en el lugar resultaron heridas de bala.

El pasado lunes, 16 de marzo, Georgina Elizabeth Domínguez Sánchez, fue deportada a Panamá desde los Estados Unidos, donde fue aprehendida el 24 de noviembre de año pasado en Philadelphia.