Turista estadounidense fallece ahogada en Playa Las Lajas

Panamá- Una mujer de aproximadamente 60 años, de nacionalidad estadounidense, se ahogó este lunes en Playa Las Lajas, en el distrito de San Félix, ubicado en el sector oriente de la provincia de Chiriquí.

Unidades de la Policía de Turismo y del Ministerio Público se presentaron al lugar para efectuar las diligencias correspondientes a fin de determinar cómo ocurrió el hecho, así como para proceder con el levantamiento del cadáver.

Cabe señalar que, hasta ayer, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantenía vigente un aviso por fuerte oleaje en diversas costas del país, entre otros puntos, en el Golfo de Chiriquí.