Conozca el nuevo diseño de WhatsApp en Windows 11

Con la llegada del nuevo sistema de Microsoft, WhatsApp también ha decidido aprovechar y hacer de su servicio de mensajería instantánea una app nativa de Windows 11, dejando así al descubierto una nueva interfaz que se acopla mucho al diseño que la última versión del sistema propone, y, a pesar de que aún no se ha implementado estos cambios para todos los usuarios, las personas que tengan WhatsApp Beta podrán hacer uso de la nueva aplicación.

Como explica el usuario de Twitter FireCube, WhatsApp ha comenzado a hacer uso de WinUI 2.6, la biblioteca de interfaz de usuario de Windows para integrarla a algunos elementos propios de la app como íconos, botones y otros componentes visuales se vean con la estética de Windows 11 que propone un diseño más fluído, nuevos tonos, esquinas redondeadas, entre otros.

Publicidad

La nueva app de Whatsapp se apoya en el nuevo forma UWP (Universal Windows Platform) lo que equivale a un consumo mucho menor de RAM teniendo así un programa mucho más eficiente.

Cómo utilizar la versión nueva de WhatsApp en Windows 11

Desde noviembre del año pasado los usuarios ya pueden encontrar a WhatsApp directamente desde Microsoft Store, la versión aún cuenta con la estética que el servicio de mensajería ya tenía, aunque existe un método para aquellas personas que no quieran esperar más para probar la nueva estética y opciones que propone WhatsApp Desktop con la estética Fluent Design de Windows.

En primer lugar deberá ser usuario Beta en el dispositivo que quiera vincular, posteriormente deberá desinstalar en Windows la versión que tenga actualmente de WhatsApp, ahora diríjase a Microsoft Store y descargue ‘Whatsapp Beta’, una vez descargado, podrá ver una nueva interfaz donde se pedirá el emparejamiento de los dispositivos a través de un código QR, una vez hecho esto ya debería contar con la nueva estética que propone la app, cabe aclarar que aunque se trate de una versión Beta, funcionará igual que la versión original de WhatsApp Desktop, permitiéndole mandar notas de voz, archivos, entre otros.

Cómo acceder a la versión de WhatsApp Beta

Si es de las personas a las que les gusta probar las últimas funciones de sus aplicaciones favoritas, la versión Beta de WhatsApp le sería de ayuda, pues le permitirá probar las próximas características antes de que sean implementadas de manera oficial.

Para descargar la versión de prueba de Whatsapp en Android, deberá inscribirse en el siguiente enlace del programa de pruebas de Google Play Store, después de realizar el paso, basta con que los usuarios actualicen Whatsapp para acceder a las nuevas funciones. Incluso puede buscar la aplicación desde la Play Store para encontrar un apartado llamado ‘Programa Beta’ donde podrá inscribirse.

Cabe aclarar que no siempre el programa de pruebas se encuentra abierto, pues existen momentos donde la aplicación no acepta nuevos testers, por ello deberá estar muy pendiente para poder aplicar. Otro factor que hay que tener en cuenta es que al tratarse de una versión de desarrollo, esta se actualiza mucho más seguido que lo que lo hace la aplicación oficial, por lo que es importante estar pendiente del espacio de almacenamiento disponible.

En caso de no contar con almacenamiento, siempre podrá eliminar otras aplicaciones o liberar espacio desde la misma aplicación, para ello tendrá que tomarse a la tarea de eliminar el contenido que ya no considere necesario como fotos y videos que cuenten con copia de seguridad o que simplemente ya no quiera tener en su teléfono, de igual modo, siempre podrá borrar la memoria caché de la aplicación.