Lentes de realidad mixta de Apple podrían costar más de 2.000 dólares

Los últimos rumores dictan que los lentes de realidad mixta de Apple costarán casi lo mismo que la MacBook Pro y la razón de ello es la potencia que pueden tener.

Las filtraciones más recientes hablan que los lentes de realidad mixta de Apple tienen un precio mucho más alto de lo esperado. Aproximadamente, costarán 2.000 dólares.

Esta información llega de la mano de Mark Gurman, un famoso filtrador especializado en noticias de Apple, quien explica que el precio puede tener una justificación, y es el poder de los lentes de realidad mixta pues muchos rumores afirman que tendrán el procesador del MacBook Pro.

El enfoque de las gafas probablemente estará en el mundo de los videojuegos, el consumo de contenido y los medios. Esta primera entrega es especialmente llamativa, sobre todo porque Apple nunca se ha interesado del todo por el mundo de los videojuegos, a pesar de que constituyen una parte de los ingresos base en la App Store de iOS.

Problemas con algunos componentes y posible retraso

Los auriculares de realidad mixta de Apple, que se supone que se lanzarían al mercado a finales de este año, podrían retrasarse hasta fines de 2022 e incluso 2023.

Según Gurman, existen algunas limitaciones en el problema del calor. La razón es que los lentes utilizarán procesadores de gama alta, comúnmente utilizados en las computadoras comerciales. Por supuesto, estos componentes generan calor y el método de disipación de calor debe ser completamente diferente en un dispositivo que es muy diferente en forma y tamaño a una computadora.

De hecho, la fuente menciona que los lentes usarán dos procesadores, conocidos internamente como N301. Uno de ellos podría tener un rendimiento similar al M1 Pro que encontramos en la generación más reciente del MacBook Pro.

Los dos retos a los que se enfrenta Apple con sus lentes de realidad Mixta

Por regla general, para superar el desafío temmico, Apple había ideado un dispositivo de procesamiento externo que transfería los datos de forma inalámbrica hacia los lentes.Sin embargo, abandonaron la propuesta cuando Jony Ive, exdirector de diseño de Apple, se opuso a la idea.

Otro desafío al que se enfrentan los ingenieros de Apple son las cámaras que les permitirán ofrecer experiencias de realidad aumentada. El proveedor de estos componentes será LG, que comenzará la producción en la segunda mitad de 2022.

El WWDC 2022 podría ofrecer más detalles del software

El plan original de Apple era presentar sus gafas VR/AR en WWDC 2022 y llegar al mercado en los próximos meses. Sin embargo, los dirigidos por Tim Cook han informado a sus socios de línea de producción que, al menos, el lanzamiento podría retrasarse hasta el próximo año.

“Apple informó recientemente a los socios de la cadena de suministro que el dispositivo probablemente no se lanzará hasta 2023, según las personas familiarizadas con las discusiones. Sin embargo, todavía están presionando a los proveedores para que tengan unidades disponibles a finales de este año para que estén listas para el lanzamiento”, afirma Mark Gurman.

