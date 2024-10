Día de los Difuntos sin ley seca ¿Qué piensan los panameños?

“Claro eso debe ser una decisión personal! ¡Cansan con la ley seca esa!”, “No entiendo a la gente disque no hay respeto, si el día que lo entierran toman también, entonces en fin la doble moral”, “Espero que haga lo mismo el Viernes Santo", “Una falta de respeto a los difuntos, día tan solemne”, son algunos de los comentarios en las redes sociales tras el anuncio del alcalde Mayer Mizrachi al no implementar la “ley seca” para el 2 de noviembre, Día de los Difuntos.

La tarde de Hoy, Mizrachi comunicó que la decisión responde a las peticiones del sector turismo, entretenimiento y bares, los cuales tienen un impacto negativo en sus actividades. Tiene el objetivo de balancear la economía.

LEE TAMBIÉN: Alcaldía: No hay ley seca este año el Día de los Difuntos

Tras este anuncio, muchos en las redes sociales aplaudieron la decisión, mientras que a otros, no les pareció, porque es un día para respetar la memoria de los que ya no están.

“Como se ve que los tiempos lo cambian los gobernantes esto nunca nadie había hecho esto por respeto a los difuntos qué incluyen a los próceres de la patria, pero bueno cuando no se tiene el respeto es porque no te importa nada solo ganar sus salarios, más respeto para los difuntos”, se lee en uno de los comentarios.

En tanto, algunos destacan que es una decisión personal o no tomar, pues muchos lo han hecho por años a escondidas.

“Los muertos deben ser celebrado porque cuando estuvieron en vida fue alegre y si no lo fue pues tampoco deberíamos seguir enviando mala y energía como tristeza o lamento hacia ellos en la otra vida”, “Está bien, el que quiere tomar que tome y el que no, no lo haga, fin del tema, “Genial me parece bien”, “Los que dicen que no respetan es que nunca respetaron, todos los años andan es borracho en esa fecha, buscan guaro donde sea, así que no sé qué les sorprende, tú eres el que tiene que respetar”, son algunos de los comentarios en nuestra cuenta de Instagram.

Sin embargo, mediante el Decreto Alcaldicio N.° 09 se ha dispuesto que se suspendan actividades bailables y eventos con música que generan ruido en el distrito de Panamá desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

En su comunicado, la Alcaldía de Panamá instó a actuar con respeto y civismo en honor a los difuntos.

Si tienes edad para beber, tienes criterio para decidir. Este 2 de noviembre les pido cordura, respeto y solidaridad en observación del dia de los difuntos. pic.twitter.com/y0BnTtP3eC — Mayer Mizrachi (@Mayer) October 30, 2024

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio