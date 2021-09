¿Quieres un amante? Chequea cómo tener encuentros extramatrimoniales en línea

Cuando hablamos de la infidelidad de inmediato salta la alarma al pensar que se está haiciendo algo malo o que no debería suceder por normas que muchos tenemos en la sociedad que vivimos, sin embargo, para muchas mujeres y hombres es lo más normal de mundo y en muchos casos ayuda a salvar familias, así como evitar divorcios por falta de amor.

Silvia Rubies, vocera para España y Latinoamérica de la plataforma Gleeden, web dedicada a las citas extramaritas, habló sobre el hecho de buscar un amante, además, recalcó que la misma se centra en las mujeres que ya están cansadas de su situación, buscan emociones excitantes y lo obtienen sin ningún prejuicio de la sociedad.

Ell contó que Gleeden se ha vuelto la tendencia del momento y es el sitio favorito para encontrar a una persona que de verdad atienda nuestras necesidades sin ningún compromiso de por medio y sin el temor que nos denuncien en redes.

¿Son amantes o novias? ¿Cómo se hace el contacto y el proceso?

Se trabaja de manera similar a otras aplicaciones, abres un perfil, si no quieres que nadie sepa, llenas un perfil, se aconseja llenar un alias, que abran su cuenta con su dirección diferente a la que usan normalmente. Son amantes, es el término que se usa, aplica para hombres y mujeres, pueden poner casada o en convivencia, viudo, divorciado que no quieren algo serio, busquen una aventura o soltera sin compromiso. Rellenas los campos para que el algoritmo te presente las personas, esto por medio de una galería con opciones. La inscripción es gratuita, pero los hombres sí se mueven por una sección de créditos.

¿Qué tan seguro es? ¿Qué te asegura que no te filmen en pelotas y te chantajean?

Se tiene un equipo en la página web. Seguridad, privacidad, discreción, son los pilares del proyecto. No se quiere que se filtre nada. Nosotros solo pedimos una dirección de correo, un alias. Los moderadores evalúan las palabras, en caso de infracción colocan banderas rojas. Tampoco se permite pedir intercambio de dinero, la prostitución o chantaje, en caso de infringir se cierran los perfiles. Las mujeres pueden denunciar si hay un perfil que los está acosando.

¿Dónde son los encuentros cercanos? ¿Cómo se establecen esas citas?

Lo que pasa es que la empresa es responsable cuando se usa la plataforma, cuando se pasa de manera online a lo que es el mundo real, nosotros no podemos llegar a saber. Obviamente se les pide a las personas que opten por no elegir lugares como sus propias casas o zonas que usan regularmente. Ellos son libres de elegir la forma en que lo hacen y si desean tener sus encuentros románticos.

¿Pruebas de salud?

Les damos consejos a las mujeres, ahora el covid deben seguir todas las normas sanitarias de su país. También se les exhorta a los usuarios usar protección contra cualquier enfermedad para evitar algo que los afecte.

Cada uno se hace responsable de lo que hace. Es un espacio de recreos y seguro para jugar.

¿Qué no se permite?

En realidad no deja de ser nada que no se permite en la vida real. Los perfiles deben ser reales y no bots, tampoco usamos animadoras, que son mujeres contratadas para chatear con hombres y hacerlos gastar créditos. Hay botones rojos, si se detecta malas prácticas. Todo tipo de amenazas acosos, vocabularios no consentidos, enviar fotos o videos. Todo lo que no esté establecido entre las relaciones y las molestias constantes de joder y molestar.

Primera web de citas extramaritales del mundo. ¿No temen problemas legales?

Salió en el 2009, tenemos 12 años, en Latinoamérica tiene menos. En Francia que salió primero ha habido reclamaciones y denuncias de agrupaciones ultra católicas, que fomentamos infidelidad y que rompemos familias. Son siempre denuncias que hemos ganado, a nadie se le pone una pistola para que sean infieles y que siempre ha existido, que quiera ser infiel lo hará, sin importar que exista este web. Es una oportunidad de negocio que se aprovechó.

¿Quiénes son más infieles? La pandemia ha atraído a infieles ocultos.

Aunque estamos dirigidas a las mujeres, hay más hombres que mujeres, porque la infidelidad no está tan castigada en ellos y se sienten más libres. Estamos a un 65% de hombres y 35% son mujeres. Durante la pandemia en los primeros meses muchas parejas se vieron obligadas a estar 24 horas de estar juntos. Llegamos a aumentar un 165%, fue un boom, las relaciones se pusieron contra la pared. Parece que en Gleeden encontraron ese escape, porque se aburrieron de las parejas. Las relaciones sexuales bajaron mucho en ese tiempo, contagios, estrés, falta de trabajo y la infidelidad se puso de moda.

¿Los latinos somos más infieles?

Te puedo decir que en Latinoamérica y España está la doble moral. Según un estudio hecho en México, el 80% había admitido ser infieles y 70% en mujeres. En México según hemos visto, los latinoamericanos son más infieles que los europeos. La pandemia ha contribuido al aumento de usuarias que buscan más este servicio en línea.

¿A la gente le gusta esto y ha salvado relaciones?

Le encanta te lo puedo decir y hemos visto de muchas mujeres que gracias a esos amantes han salvado sus relaciones, pues su marido no funciona y al final solo están juntos por los hijos, pero al tener su amante aguantan el día a día. Les vale y lo que buscan le resulta muy beneficiosa. Felices los 4 se podría decir y no se separan o divorcian de sus parejas actuales.

¿Cómo es el costo para los hombres?

En la web se mencionan los precios establecidos. Hay tres paquetes que inician desde 20 que te da cierta cantidad de créditos, luego está la de 50 euros y finalmente una de 100 euros que puedes seguir jugando más. Es como una máquina que te da más. No queremos quesea como membresía, sino que cada uno lo haga como más pueda. Buscamos que sea comprar packs por un tiempo, darles más créditos para que puedan jugar. En el caso de las mujeres es gratis.

Nos interesa mucho Latinoamérica y abriendo mercados. En Panamá hace poco tiempo que existimos, pero le estamos haciendo comunicación con altavoces por así decirlo, también es un país en el que apostamos y en el que creemos que puede ser interesante.

Las mujeres que reciben menos elogios de sus parejas o no son atendidas buscan ser satisfechas en este tipo de plataformas.

Hay millones de razones para ingresar a la plataforma. En el caso de las mujeres, se quiere romper el ciclo de decir que las mujeres que buscan amantes son unas cualquieras. La gran mayoría que entran son porque se sienten abandonadas. Además, tras los años sienten que desaparecen de la sociedad y claro para ellas que se unen y ven que otros hombres las piropean y quieren se sienten bien y es un volver nuevamente para sentirse, atractivas y sexys.

¿Los eventos deportivos o fiestas son detonadores de la infidelidad?

El deporte contribuye a que las mujeres se sientan olvidadas por su pareja .Claro, todos buscan excusas para cometer infidelidad, por ejemplo en Navidad, empresas, fin de año o de trabajo, entre compañeros, con tragos encima o Carnaval se dan estos resbalones. En una encuesta que se realizó, se evidenció que muchos aprovechaban para estar con sus amantes durante dos horas que duraban eventos tipos Eurocopa o Copa América.