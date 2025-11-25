Deportes - 25/11/25 - 12:00 AM
Barça se mide al Chelsea en Champions
Barcelona se mide hoy martes ante el Chelsea en el estadio Stamford Bridge, en partido correspondiente a la quinta fecha de la liga de Campeones de la UEFA.
El encuentro está programado para iniciar a las 3 de la tarde (hora de Panamá).
Tanto Barcelona como el Chelsea necesitan un triunfo para ascender posiciones en la fase de la liga. El equipo catalán está en la posición N.°11, mientras que el conjunto inglés está en la casilla N.°12.