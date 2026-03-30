¿Lo han visto? Desde el 28 de marzo su familia no se sabe dónde está

Panamá- Desde el pasado 28 de marzo, la familia del señor Wilson Idrail Espejo Espinoza, de 29 años, desconoce cuál es su paradero, por lo que interpuso una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el caso.

Tras recibir el reporte en la Sección de Atención Primaria de Aguadulce de la Fiscalía Regional de Coclé, se inició una investigación por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de persona desaparecida.

Por tal motivo, la Fiscalía solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicarlo. Así que si usted tiene información sobre Wilson Espejo, puede notificarlo a los teléfonos: 991-3596, 991-3597, 991-3589 o al 906-0029 y 906-0279.



