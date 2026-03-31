Deportes - 31/3/26 - 12:00 AM

Bolivia busca volver al mundial luego de 32 años

Por: México EFE -

Bolivia buscará volver a un Mundial de Fútbol después de 32 años cuando enfrente hoy a Irak en una de las llaves del repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026.

El encuentro se disputará en Monterrey, México.

Bolivia remontó para vencer 2-1 a Surinam el jueves pasado, lo que avivó más la ilusión de que podrían volver a la Copa Mundial gracias a una selección que en promedio tiene 23 y 24 años y con un 50% de la plantilla jugando fuera sobre todo Europa y Asia. Este es el mayor cambio generacional del fútbol boliviano desde Estados Unidos 1994 cuando el país clasificó por última vez al Mundial.

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