Deportes - 05/1/26 - 12:00 AM

Derek Gómez brilló en inicio del Nacional de Béisbol Juvenil

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El gran protagonista de la primera jornada de la edición N.°57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’ fue el lanzador derecho Derek Gómez, del equipo de Coclé.

Gómez se combinó con su compañero Maikol Moreno para dejar sin hit ni carreras a la novena de Colón en el triunfo de Coclé 7-0 en el Estadio Remón Cantera de Aguadulce.

Datos estadísticos del historiador deportivo José Otero y proporcionados por la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), señalan que Gómez puso marca de 27 triunfos y 6 derrotas, por lo que busca convertirse en el primer lanzador en alcanzar las 30 victorias.

Además, en el triunfo ante Colón, sumó 7 ponchados, para elevar su marca a 251 y ponerse en camino a los 300 abanicados.

Cabe destacar que Gómez también saldó una deuda personal, tras lograr su primer triunfo en un juego inaugural, tras no lograrlo en las aperturas de 2024 y 2025.

El derecho estelar de Coclé está en su quinta temporada juvenil tras haber lanzado en las categorías Mayor y Sub-23 en 2025 y se perfila como el lanzador más dominante en la historia del certamen.

Te puede interesar

Flick: "Nuestra calidad ha decidido el partido"

Flick: "Nuestra calidad ha decidido el partido"

 Enero 03, 2026
Seahawks y 49ers definen el primer lugar del Oeste y de la Conferencia Nacional

Seahawks y 49ers definen el primer lugar del Oeste y de la Conferencia Nacional

 Enero 02, 2026
Nacional de Béisbol Juvenil arranca este sábado sin un claro favorito

Nacional de Béisbol Juvenil arranca este sábado sin un claro favorito

Enero 02, 2026
Kadir Barría en lista oficial del Botafogo para la Copinha

Kadir Barría en lista oficial del Botafogo para la Copinha

 Enero 02, 2026
'El Científico' viaja el sábado a Alemania para pleito de título mundial

'El Científico' viaja el sábado a Alemania para pleito de título mundial

 Enero 02, 2026

Gómez inició la campaña como líder absoluto de por vida en victorias y ponches, con metas asombrosas en el horizonte.

Otro jugador destacado en la primera jornada fue el también coclesano Ricardo Acosta, quien hizo su formal ingreso al club exclusivo de los 100 hits o más en su carrera.

Acosta pegó de 3-2 y suma 101 cañonazos, convirtiéndose en apenas el pelotero número 24 en lograrlo desde que iniciaron estos torneos en 1962.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato por asfixia: Firma de un crimen íntimo, brutal y posesivo

Asesinato por asfixia: Firma de un crimen íntimo, brutal y posesivo
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Nina Campines dejó los bailes por una promesa que le hizo a Dios

Nina Campines dejó los bailes por una promesa que le hizo a Dios
Tragedia en paseo de Año Nuevo: Joven fallece ahogado en río chiricano

Tragedia en paseo de Año Nuevo: Joven fallece ahogado en río chiricano
¡Mírelo bien! Lo buscan por asesinato estilo sicariato en taxi en Colón

¡Mírelo bien! Lo buscan por asesinato estilo sicariato en taxi en Colón