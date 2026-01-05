Derek Gómez brilló en inicio del Nacional de Béisbol Juvenil

El gran protagonista de la primera jornada de la edición N.°57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’ fue el lanzador derecho Derek Gómez, del equipo de Coclé.

Gómez se combinó con su compañero Maikol Moreno para dejar sin hit ni carreras a la novena de Colón en el triunfo de Coclé 7-0 en el Estadio Remón Cantera de Aguadulce.

Datos estadísticos del historiador deportivo José Otero y proporcionados por la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), señalan que Gómez puso marca de 27 triunfos y 6 derrotas, por lo que busca convertirse en el primer lanzador en alcanzar las 30 victorias.

Además, en el triunfo ante Colón, sumó 7 ponchados, para elevar su marca a 251 y ponerse en camino a los 300 abanicados.

Cabe destacar que Gómez también saldó una deuda personal, tras lograr su primer triunfo en un juego inaugural, tras no lograrlo en las aperturas de 2024 y 2025.

El derecho estelar de Coclé está en su quinta temporada juvenil tras haber lanzado en las categorías Mayor y Sub-23 en 2025 y se perfila como el lanzador más dominante en la historia del certamen.

Gómez inició la campaña como líder absoluto de por vida en victorias y ponches, con metas asombrosas en el horizonte.

Otro jugador destacado en la primera jornada fue el también coclesano Ricardo Acosta, quien hizo su formal ingreso al club exclusivo de los 100 hits o más en su carrera.

Acosta pegó de 3-2 y suma 101 cañonazos, convirtiéndose en apenas el pelotero número 24 en lograrlo desde que iniciaron estos torneos en 1962.