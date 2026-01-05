Sub-17 sigue entrenando con miras a clasificatorio

El equipo de la categoría Sub-17 de Fútbol de Panamá sigue preparándose con miras al torneo clasificatorio de Concacaf para el mundial que tendrá como sede Catar.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que el equipo se ha mantenido entrenando en las instalaciones del COS Sports Plaza, en Metro Park, en lo que es la continuación de su plan de trabajo con miras a la competencia regional.

La escuadra Sub-17 trabaja firme en lograr su objetivo que es conseguir el boleto a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Para eso, la Sub-17 de Panamá deberá terminar primero de su grupo cuando en el mes de febrero se dispute en casa, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, el grupo B del clasificatorio de esta categoría junto a las selecciones de Nicaragua, Dominica, Anguila y Guadalupe.

Panamá estará debutando en la competición en el Rommel el próximo jueves 5 de febrero frente al elenco juvenil de Dominica.

El equipo panameño se mantendrá entrenando sin parar hasta el 8 de enero en el COS Sports Plaza, en horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Los entrenamientos iniciaron en el mes de diciembre durante las fiestas de año y no se detendrán.

Por el momento, un total de 31 de jugadores se mantienen entrenando en lo que es el cuarto microciclo de la preselección nacional de esta categoría bajo la mirada del cuerpo técnico que lidera el director técnico Felipe Baloy.