Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos

Un intento de robo dentro del supermercado Jumbo en el sector de Los Nogales terminó en balas y caos, luego de que unidades de la Policía Nacional intervinieran a tiempo y frustraran el atraco.

Durante el enfrentamiento, un cabo primero resultó herido en el brazo y hombro izquierdo. Fue trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención, mientras los vecinos observaban la tensión del momento.

Uno de los delincuentes murió en el lugar, otro quedó herido y está siendo atendido en un centro médico.

Los responsables que lograron escapar lo hicieron en un vehículo gris, y las autoridades mantienen un operativo para dar con ellos.

El Ministerio Público se encuentra a cargo de las investigaciones, buscando esclarecer todo lo ocurrido y determinar quiénes son los responsables de este violento intento de robo.

La comunidad permanece en alerta, esperando respuestas rápidas de las autoridades.