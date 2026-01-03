EE.UU. bombardea bases en Caracas; Petro pide reunión de urgencia de la ONU

Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas sin que hasta el momento se conozcan detalles, en unos momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.



En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras algunos usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.



"Fuerte Tiuna está explotando", se escucha decir a la gente que graba vídeos desde sus ventanas.

Petro pide reunión de urgencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado que Caracas está siendo bombardeada, luego de que se escucharan de madrugada detonaciones y explosiones en varios puntos de la capital venezolana en medio de las tensiones con Estados Unidos.



"En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles", manifestó Petro en su cuenta de X en la que señaló que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU "deben reunirse de inmediato".



Petro que es un severo crítico del despliegue aeronaval de Estados Unidos en el Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico y de los bombardeos de lanchas supuestamente cargadas con drogas tanto en el mar Caribe como en el Pacífico oriental, subrayó que Colombia es desde este 1 de enero miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y como tal puede actuar en el campo diplomático.



"Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela", manifestó.



En las imágenes, algunas de las cuales fueron reposteadas por Petro, se ven también helicópteros volando en fila sobre una ciudad que al parecer es Caracas.



El mandatario colombiano agregó que en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y principal paso limítrofe con Venezuela, están activados un plan de mando unificado "y el plan operacional en la frontera".



Este viernes, Petro afirmó que un misil cayó en la región de la Alta Guajira venezolana, muy cerca de la frontera con Colombia, durante un presunto ataque terrestre de Estados Unidos en territorio venezolano el pasado 18 de diciembre.

