Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya

Veraguas. Un hecho de violencia mantiene en alerta a la población de Atalaya luego de que un joven fuera hallado muerto, horas después de que una enfermera resultara gravemente herida por disparos en su residencia.

La víctima, Melitza Pinto, de 29 años, recibió dos impactos de bala al llegar a su vivienda en la comunidad Torre Fuerte, tras culminar su turno en el Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega de Veraguas.

Según las investigaciones preliminares, el ataque habría sido perpetrado por un joven de 19 años, presuntamente motivado por celos y el rechazo de la mujer, con quien habría mantenido una relación que ella ya no deseaba continuar.

Horas después, el presunto agresor fue encontrado muerto con un disparo debajo de la barbilla en un huerto de la comunidad de El Ciruelito, a menos de medio kilómetro del lugar del ataque.

Las autoridades señalan que podría haberse quitado la vida al percatarse de la presencia policial durante la búsqueda.

Una fuente oficial indicó que el fallecido también está relacionado como presunto involucrado en la muerte de un menor de edad registrada hace pocos meses en la comunidad de Granaderita, hecho que sigue bajo investigación.

Por su parte, la directora del hospital, doctora Shirley Reyes, informó que la enfermera permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado, y se requiere con urgencia donación de sangre tipo A+ para su atención.

El alcalde de Atalaya, Tomás Robles, lamentó lo ocurrido y exhortó a la población a evitar la violencia, recordando que estos hechos enlutan a familias y afectan la paz social del distrito.

El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido, generando preocupación entre los residentes de Atalaya y comunidades aledañas.