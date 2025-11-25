Estadio Mariano Bula de Colón estará listo para Nacional de Béisbol Mayor

El estadio Mariano Bula de Colón estará listo para el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

El anuncio lo dieron autoridades de Pandeportes durante un recorrido al coliseo de béisbol y otras obras en la costa atlántica.

Una nota de prensa de Pandeportes detalló que la casa de los "Beep Beep" en el Béisbol Nacional, abrirá sus puertas para el Campeonato Mayor y hasta la fecha presenta un avance del 85%.

La obra, que incluye un terreno de juego de césped sintético con especificaciones Major League Baseball, tendrá una capacidad para 5 mil aficionados y estacionamientos para 102 vehículos, tendrá locales comerciales, baños con vestidores para deportistas, clubhouse, baños públicos, salón de conferencias, dos dormitorios con capacidad para 32 jugadores por dormitorio, cabinas de prensa, enfermería, luminarias, pantalla y cintillos publicitarios de última generación.

Además del Estadio Mariano Bula, también se visitaron otras instalaciones deportivas en la costa atlántica que están siendo mejoradas.

Una de estas es el Estadio Armando Dely Valdés, en donde se practica la disciplina del fútbol.

“La obra presenta un avance del 70% y su inauguración estaría para el mes de febrero. Actualmente se trabaja en la colocación de la grama sintética, se terminó de poner el techo y avanzan las obras en las graderías”, informó la nota.

Con relación al Gimnasio de Boxeo Ismael Laguna, se informó que la instalación ya está terminada y se resuelven temas administrativos para su pronta apertura.

Por otro lado, en la Costa Abajo de Colón, se construye un complejo deportivo en la comunidad de Palmas Bellas, que incluye una cancha de fútbol de grama sintética, una cancha de baloncesto y un estadio para la práctica de softbol y pequeñas ligas.