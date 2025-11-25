Deportes - 25/11/25 - 12:00 AM

Estadio Mariano Bula de Colón estará listo para Nacional de Béisbol Mayor

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El estadio Mariano Bula de Colón estará listo para el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

El anuncio lo dieron autoridades de Pandeportes durante un recorrido al coliseo de béisbol y otras obras en la costa atlántica.

Una nota de prensa de Pandeportes detalló que la casa de los "Beep Beep" en el Béisbol Nacional, abrirá sus puertas para el Campeonato Mayor y hasta la fecha presenta un avance del 85%.

La obra, que incluye un terreno de juego de césped sintético con especificaciones Major League Baseball, tendrá una capacidad para 5 mil aficionados y estacionamientos para 102 vehículos, tendrá locales comerciales, baños con vestidores para deportistas, clubhouse, baños públicos, salón de conferencias, dos dormitorios con capacidad para 32 jugadores por dormitorio, cabinas de prensa, enfermería, luminarias, pantalla y cintillos publicitarios de última generación.

Además del Estadio Mariano Bula, también se visitaron otras instalaciones deportivas en la costa atlántica que están siendo mejoradas.

Una de estas es el Estadio Armando Dely Valdés, en donde se practica la disciplina del fútbol.

Te puede interesar

Fallece Delmira Pierce: leyenda del baloncesto femenino panameño

Fallece Delmira Pierce: leyenda del baloncesto femenino panameño

Noviembre 24, 2025
Italia gana Copa Davis por tercer año seguido

Italia gana Copa Davis por tercer año seguido

 Noviembre 24, 2025
Jorge Castelblanco es bicampeón y suma cuarto título en Maratón de Panamá

Jorge Castelblanco es bicampeón y suma cuarto título en Maratón de Panamá

Noviembre 24, 2025
Panamá será sede de Torneo Uncaf masculino de la categoría U-19

Panamá será sede de Torneo Uncaf masculino de la categoría U-19

 Noviembre 24, 2025
Panamá tendrá que ajustar para segundo partido de Mundial de Futsal

Panamá tendrá que ajustar para segundo partido de Mundial de Futsal

 Noviembre 24, 2025

“La obra presenta un avance del 70% y su inauguración estaría para el mes de febrero. Actualmente se trabaja en la colocación de la grama sintética, se terminó de poner el techo y avanzan las obras en las graderías”, informó la nota.

Con relación al Gimnasio de Boxeo Ismael Laguna, se informó que la instalación ya está terminada y se resuelven temas administrativos para su pronta apertura.

Por otro lado, en la Costa Abajo de Colón, se construye un complejo deportivo en la comunidad de Palmas Bellas, que incluye una cancha de fútbol de grama sintética, una cancha de baloncesto y un estadio para la práctica de softbol y pequeñas ligas.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado
Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"
Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia

Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia
Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada

Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada
Accidente fatal en vía al Puente de las Américas: un muerto y tres heridos

Accidente fatal en vía al Puente de las Américas: un muerto y tres heridos