Deportes - 31/3/26 - 12:00 AM

Panamá busca dar mejor versión en segundo examen ante Sudáfrica

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá tendrá hoy martes su segunda prueba ante Sudáfrica en la que buscará dar una mejor versión de lo que fue su primer encuentro, en el que empató 1-1 ante los africanos el pasado viernes en la ciudad de Durban.

El partido de hoy se realizará en el en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo, a partir de las 12:30 mediodía (hora de Panamá).

Se espera que para el encuentro ante los sudafricanos sean de la partida jugadores como Adalberto Carrasquilla, Andrés Andrade y Aníbal Godoy, quienes no vieron acción en el primer partido.

Otra de las incógnitas será si el delantero del Botafogo, Kadir Barría, iniciará el encuentro de titular o ingresará de suplente.

En conferencia de prensa posterior al entrenamiento de ayer lunes, el técnico Thomas Christiansen, destacó que el objetivo para este segundo encuentro ante Sudáfrica es presentar una mejor versión en relación con lo mostrado en el primer partido en Durban.

“Mañana tenemos nuestro segundo partido en Sudáfrica, y viendo cómo fue el primer partido y cómo rindió el equipo, hemos intentado aprovechar al máximo el tiempo de ayer y hoy para trabajar algunos aspectos tácticos y mejorar de cara al partido de mañana”, detalló el entrenador.

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Christiansen fue consultado sobre qué le gustaría ver de sus dirigidos mañana en el segundo choque ante los sudafricanos, a lo que respondió indicando que buscaba ver un “partido bueno” de sus jugadores.

“Lo primero que quiero ver es un partido bueno por nuestra parte. Las cosas que hemos trabajado verlas, que compitamos como siempre hemos hecho, y que saquemos un buen resultado ante un estadio lleno, eso sería lo mejor”, explicó.

Ayer, la selección panameña entrenó en horas de la mañana en el Athlone Stadium, práctica en la que estuvieron participando todos los jugadores, a excepción del portero Luis Mejía, quien trabajó de forma diferenciada.

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