Panamá buscará sumar sus primeros puntos en Mundial de Futsal

Panamá buscará sumar sus primeros puntos en el Mundial de Futsal Femenino que se disputa en Filipinas cuando mañana miércoles 26 de noviembre enfrenten a Irán.

El encuentro está programado para las 5 de la madrugada (hora de Panamá) en partido correspondiente al grupo D.

Las dos selecciones cayeron en su primer partido el pasado domingo.

Panamá cayó 17-0 ante Italia, mientras que Irán perdió ante Brasil 4-1.

La fase de grupos la cerrarán ante Brasil el sábado 29 de noviembre a las 6:30 de la mañana (hora de Panamá).

De acuerdo al formato de competencias del torneo, los dos primeros lugares de cada grupo (en total serán ocho) avanzarán la fase de cuartos de final, por lo que Panamá está obligado a ganarle a Irán para mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente etapa.