Panamá celebró histórica clasificación al Mundial 2026

Todo un país vivió la histórica clasificación de Panamá a su segundo Mundial, luego de su triunfo 3-0 sobre El Salvador combinado también a la derrota de Surinam 3-1 ante Guatemala, selección que se desempeñó profesionalmente a pesar de que ya estaba eliminada.

Desde tempranas horas de la mañana ya se ‘respiraba’ eliminatoria mundialista y no era para menos, tomando en cuenta que se jugaba la última fecha de la fase final de Concacaf, en la que se definían los tres cupos directos y los dos de repechaje.

Ya, a partir de las 4 de la tarde, cuando se abrieron las puertas del Estadio Rommel Fernández, los fanáticos fueron llegando y abarrotaron el coloso de Juan Díaz para ser testigos del histórico partido que le daría el segundo boleto a un mundial para Panamá.

Al llegar al estadio, la selección dirigida por Thomas Christiansen encontró un fortín llenó de aficionados que en todo momento respaldaron a sus jugadores.

La afición ya había cumplido y solo quedaba pendiente la tarea a los jugadores, quienes cumplieron a cabalidad con lo que se les exigía.

Desde un principio el equipo panameño salió con actitud, dominando a El Salvador, que también desmostró ser profesional, a pesar de sus bajas y que también estaba eliminado.

Todo se fue dando poco a poco. Panamá inició ganando al minuto 17 por intermedio de César Blackman y se fue al descanso con ventaja de 2-0 con penal cobrado exitosamente por Eric Davis.

Cuando transcurrían los primeros minutos del segundo tiempo, el ánimo entre la fanaticada presente en el Estadio Rommel Fernández se enardeció cuando se enteró de que Guatemala se había ido arriba en el marcador.

Era el escenario que le daba el pase directo a la selección de Panamá.

El tiempo transcurría y no habían pasado ni 10 minutos (57’) cuando los chapines marcaron el segundo gol y en el ambiente ya se respiraba la clasificación directa. Y así fue. Solo fue cuestión de tiempo esperar que finalizaran los dos partidos: Panamá terminó venciendo a El Salvador 3-0, mientras que Guatemala superó 3-1 a Surinam.

Una gran celebración, que se extendió hasta primeras horas de la madrugada de ayer miércoles, se dio después del partido, en la que la selección panameña recorrió varias avenidas de la ciudad de Panamá y que fue respaldada por miles de fanáticos.