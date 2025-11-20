Panamá estará en el bombo tres para el sorteo del Mundial 2026

Luego de obtener su clasificación de forma directa la noche del martes y la actualización del ránking de FIFA en el día de ayer miércoles, Panamá quedó oficialmente en el bombo tres para el sorteo del Mundial 2026.

Dicho sorteo se realizará el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, y el mismo está programado para iniciar a las 12 mediodía (hora de Panamá).

Panamá, ubicado en el puesto N.°30 del ránking mundial (subió un puesto), quedó ubicada en el bombo tres junto a las selecciones de Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Hay que destacar que para el sorteo del Mundial de Rusia 2018, Panamá quedó en el bombo cuatro, lo que demuestra el avance en los últimos años del fútbol panameño.

Por primera vez, habrá 48 equipos participantes, que serán divididos en 12 grupos de 4.

El sorteo definirá estos grupos, aunque habrá 6 lugares sin nombre (los 4 del repechaje europeo y los 2 de la repesca intercontinental), cuyo sorteo se realizará hoy jueves en Zúrich, Suiza, a las 7 de la mañana (hora de Panamá).

Serán 4 bombos y los equipos que representan a los países anfitriones serán asignados a las posiciones A1 (México), B1 (Canadá) y D1 (Estados Unidos), según el calendario de partidos.

En los grupos, no puede haber enfrentamientos entre rivales de la misma confederación, con la excepción de Europa, ya que en cuatro grupos habrá dos equipos europeos.