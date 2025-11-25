Portugal y Austria, por título mundial Sub-17
Portugal y Austria disputarán este jueves la Final del Mundial Sub-17 de Fútbol, que se disputa en Catar, luego de ganar sus respectivas llaves de semifinales.
Johannes Moser fue el héroe de Austria en la victoria por 2-0 sobre Italia en la primera semifinal.
Esta victoria supone la primera clasificación de la selección austriaca para la final de una Copa Mundial de la FIFA en cualquier categoría.
En la segunda semifinal, Portugal se llevó la victoria en la tanda de penaltis gracias al 6-5 sobre Brasil desde los once metros tras un duelo que acabó 0-0.