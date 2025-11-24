Rangers y Mets acuerdan intercambio

Los Rangers de Texas y los Mets acordaron un intercambio que enviaría al segunda base ganador del Guante de Oro, Marcus Semien, a Nueva York a cambio del jardinero Brandon Nimmo.

Nimmo, quien ha jugado las diez temporadas de su carrera en las Grandes Ligas con los Mets, acaba de completar la tercera temporada del contrato de 162 millones por ocho años que firmó después de convertirse en agente libre por primera vez tras la temporada 2022.