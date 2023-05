Saúl ‘Canelo’ Álvarez está motivado por volver a pelear en México

El supercampeón mundial supermediano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, no dudó en señalar que la pelea de este sábado ocupará un lugar muy especial en su trayectoria, por todo lo que envuelve y se dijo orgulloso por volver como el mejor en la actualidad.

‘Canelo’ Álvarez defenderá los cuatro cetros de las 168 libras (AMB, OMB, FIB y CMB) ante el británico John Ryder en el pleito principal de la función que tendrá como sede el estadio Akron de Guadalajara, México.

“Va a ser una noche muy especial, de eso no tengo duda. Agradecido con todos, en especial con mi equipo, mi gente que ha estado desde el principio y ahora que vuelvo como el mejor del mundo, me siento agradecido. Orgulloso de poder venir como el mejor del mundo, que lo disfruten como yo. No hay mejor momento como este, viniendo como el mejor, va a ser una gran pelea y que lo disfruten como yo lo estoy haciendo”, señaló Álvarez.

El pugilista tapatío no quita el dedo del renglón al señalar que desea dar una gran exhibición, por lo que buscará mandar a la lona a su contrincante; mientras que en el tema del Himno Nacional, descartó la presencia del cantante Peso Pluma y señaló que llevará a otro artista a acompañarlo, este será sopresa.

“Arriba del ring quiero brindarle a la afición un nocaut. Quiero buscarlo y de eso no tengan duda. El que va a hacerme el honor de cantar el himno es Beto Vega y una sorpresa que me la reservo, pero va a tener el sello del ‘Canelo‘”, aseveró un Saúl tranquilo y relajado.

