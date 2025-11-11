Sporting San Miguelito y CAI definen hoy pase a las semifinales de la LPF

El Club Atlético Independiente (CAI), segundo de la Conferencia Oeste, y el Sporting San Miguelito (SSM), tercero del Este, se medirán hoy martes por uno de los dos últimos cupos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) para las semifinales del torneo clausura 2025.

El CAI, que acumula 6 victorias, 5 empates y 5 derrotas, se enfrentará al Sporting San Miguelito, que cerró con 6 juegos ganados, 7 empates y 3 perdidos, para disputar el boleto a la "Gran Final" contra el Plaza Amador, que clasificó directamente a las semifinales como líder del Este con 36 puntos.

El CAI entró a los playoffs del Oeste al derrotar este fin de semana 2-0 al Atlético Nacional, quinto en el Oeste con 17 unidades, mientras que Universitario también accedió al empatar 1-1 con Herrera, favorecido en parte por la derrotas del Veraguas United y el Atlético Nacional.

El encuentro entre el CAI y el sporting San Miguelito se disputará a las 8 de la noche en el Estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera.

Universitario, tercero en el Oeste con 19 puntos, 5 victorias, 3 empates y 5 perdidos, se medirá como visitante mañana miércoles en la otra llave de los playoffs al Alianza, segundo del Este con 8 juegos ganados, 4 empates y 4 derrotas, para buscar el segundo boleto a los playoffs y medirse al San Francisco que el pasado sábado clasificó de manera directa al liderar su Conferencia con 25 puntos.

Los playoffs del Torneo Clausura de la LPF se juegan con un partido único, mientras que las semifinales, programadas para disputarse el 15 y 16 de noviembre, se desarrollan con enfrentamientos de ida y vuelta.

La Gran Final está organizada para celebrarse el próximo 29 de noviembre en el Estadio Nacional Rommel Fernández.