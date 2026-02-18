Deportes - 18/2/26 - 12:00 AM

Thomas Christiansen cambia de agencia de representación

El director técnico de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá firmó con la empresa PH Sport Agency.

 

El director técnico de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, cambio de agencia de representación, al firmar con la empresa PH Sport Agency.

El anuncio fue hecho por la propia agencia a través de sus redes sociales.

“Un recorrido por distintas ligas, culturas y proyectos que han forjado una visión clara del juego y una personalidad competitiva. Damos la bienvenida a Thomas Christiansen, actual seleccionador nacional de Panamá, quien liderará a su país en el mayor escenario del fútbol mundial: la Copa Mundial FIFA 2026”, destacó la empresa PH Sport Agency en sus redes sociales con una foto del seleccionador de Panamá.

PH Sport Agency cuenta con más de diez años de experiencia y se ha consolidado como una agencia internacional especializada en la representación de futbolistas y entrenadores.

