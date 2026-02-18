Lucha define selección para Panamericano U-17 y Suramericanos de la Juventud

Panamá definió su selección nacional de lucha olímpica que representará al país en el Campeonato Panamericano de la categoría U-17 y también para la edición IV de los Juegos Suramericanos de la Juventud.

Las dos competencias se realizarán en Panamá. El Campeonato Panamericano U-17 se disputará del 2 al 4 de abril, mientras que los Juegos Suramericanos de la Juventud se realizarán del 12 al 25 de abril.

Guillermo Mojica, de la Federación Panameña de Lucha Olímpica informó que la selección nacional tendrá un campamento a partir de este viernes en Antón, Coclé, el cual estará dirigido por el medallista panamericano y actual entrenador Ramón Mena, quien será acompañado por César Herrera y Alex Pineda.

“En Antón la selección de esta categoría entrenará para estos dos compromisos y se foguearán con atletas de la mayor”, detalló Mojica.

En el estilo grecorromano representarán a Panamá Jeremías Contreras, 45 kg (Herrera); Dayron Belmon, 48kg (Colón); Dani Ardines, 51 kg (Guna Yala); José Salazar, 55 kg (Coclé); Edwin Solís, 60 kg (Herrera), Gerald Flores, 65kg (Panamá Centro); Yerico Huges, 71 kg (Panamá centro); Eric Baúles, 80 kg (Herrera); y Noel Gutiérrez, 110 kg.

En el estilo libre masculino la selección está integrada por Adrián González, 45 kg (Veraguas); Eliam Thomson, 48 kg (Herrera); Eidan Lezcano, 51 kg (Herrera); Ian Arrocha, 55 kg (Coclé); Wesly González, 60 kg (Veraguas); Brayden Biggs Mojica, 65 kg; Cameron Haines, 71 kg ( reside en EE.UU.); Henrry López, 80 kg (Chiriquí); Carlos Martínez, 92 kg (Veraguas); y Andrés Torres, 110 kg (Veraguas).

En la rama femenina competirán Aida Ledezma, 43 kg (Panamá centro); Vivian Palomino, 46 kg (Herrera); Vianelis Soto, 49 kg (Herrera); Alexa Consuegra, 53 kg (Herrera); Mia Arrocha, 57 kg (Panama centro); Yumaira Russell, 61 kg (Panama Oeste); Alexandra Rodríguez, 65 kg (Herrera); Andrea Bonilla, 69 kg (Veraguas) y Aisha Williams, 73 kg (reside en EE.UU.).