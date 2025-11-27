Ticos se alternan liderato de vuelta Internacional a Chiriquí

Los cislistas costarricenses siguen dominando la Vuelta Internacional a Costa Rica y después de la etapa de ayer mantuvieron el liderato general individual, aunque solo cambió de nombre.

La sexta etapa de la Vuelta Ciclista Internacional a Chiriquí 2025, Copa Telca, dejó como nuevo líder a Alejandro Granados, quien fue el ganador en la prueba que culminó en el mítico alto de La Chancleta, en Boquete.

Granados tomó el relevo de su compañero de equipo en el Colono Bikestation Kolbi, Pablo Mudarra, luego de integrar una fuga en los últimos 18 kilómetros, entrando a la meta con tiempo de 3 horas 11 minutos y 52 minutos.

El recorrido fue entre David-entrada de San Andrés-San Pablo-Dolega-Potrerillos y La Chancleta, con 127.2 kilómetros y dos premios de montañas incluidos qué dejaron al "tico" Sergio Arias, del Colono Bikestation Kolbi, como campeón con 24 puntos.

La segunda posición de la etapa fue para Sergio Arias que ingresó a 16 segundos y el tercero para Joseph Ramírez que paso a 19 segundos, completando un podio netamente del Colono Bikestation Kolbi nuevamente. El mejor panameño en esta jornada "reina" fue Randish Lorenzo, de la Policía Nacional-Aeronaval, a 3:58 minutos.