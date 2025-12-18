Jorge Gómez le regala un carro a su novia y le pide perdón por heridas del pasado

Jorge Gómez volvió a robarse la atención en redes sociales tras compartir la tremenda sorpresa que le dio a su amorcito, quien al ver el regalo no dudó en sonreír y dejar salir de su boca un “ay, amor”, pues el tipiquero del grupo Dúo de Oro, llegó con un carro nuevo.

En la publicación, Jorge acompañó las imágenes con un mensaje cargado de amor y arrepentimiento, donde le expresó cuánto la valora y le pidió perdón por errores del pasado, asegurando que Irene Ballesteros ha sido “un ángel” en su vida y que merece todo lo bello de este mundo.

“Te amo @irene_ballesters perdóname por todo ese pasado donde sé que aún existen heridas que irás curando con el tiempo”, expresó el artista.

Pero lo que terminó de encender el corazón de la audiencia fue la respuesta de Irene, quien no dudó en comentar públicamente el post con un mensaje igual de profundo y romántico: “Te amo con toda mi alma, solo tú sabes cómo dominas mi sentir, no necesitamos que lo sepan, solo basta que seamos tú y yo”.

Cuando Jorge ventiló su amor por Irene, los cibernautas no creyeron que Cupido lo había flechado, pensaron que se trataba de un nuevo tema y video musical, pero ahora sí están más que seguros de que el hijo de Balbino Gómez está más que enamorado y no piensa en volver a perder el amor de esta dama.