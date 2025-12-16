Que corre el rumor de que a la magistrada MELA, “fans” de la exembajadora estadounidense Mari Carmen, también le quitaron la visa. ¿Será por andar de compinche con la Planells?

Que por ahí me contaron que Kenia Porcell, la exprocu de Cachaza, fue por fuera por el tema del Metabuscador, esa maquinita traviesa de búsqueda de información y espionaje que fue malévolamente utilizada para armar expedientes amañados y destruir reputaciones.

Que Lombanita se descompensó ayer cuando “Bolo”, el contralor, dijo en TV Patrón que los del Otro Camino andaban caminando chueco con eso de la rendición de cuentas. Cógelo con calma, que te va a dar algo.

Que Robertito, el vicealcalde, indignado por el tanganazo del embajador Marino a la Planells. Pare de sufrir…

Que los gremios periodísticos deben ser valientes y condenar el modus operandi de extorsión empleado por esas lacras de Foco, que algunos confunden con periodistas cuando no son más que mercenarios, llenos de vicios y conductas desviadas, que desprestigian esta noble profesión.

Que este 2025 solo ocho estudiantes se graduarán de licenciados en economía en la UP. Está grave la vaina en esa facultad.

Que Martincito anda organizándose para fundar una versión “light” del PRD en el 2026. Un jodedor alega que será el partido de los sin visas.

Que Raisa criticando las donaciones del gobierno a la Teletón. Cuando en la época de Cachaza se hacía lo mismo, nunca dijo ni pío. ¡Oportunismo puro y duro!

Que me informa mi amiga periodista de la Cuevita de la 5 de Mayo que el excomisionado de la Policía que anda atormentando mujeres en los pasillos de la Asamblea llegó a ese órgano del Estado de la mano de Danita.

Que al abogado Galloway deben aconsejarle tomarse un descanso porque a leguas se nota que el fracaso inminente de su cacareada recolección de firmas para la Constituyente Paralela está afectándole su estado de ánimo seriamente. Le aconsejo irse a la playa para despejar la mente.

Que un chistoso me dice que Juan Diego sumó un nuevo fracaso desde Harvard porque sus bombas de humo no lograron desviar la atención del escándalo de corrupción que salpicó a su madrina política, Anette Planells. Yo él, mejor me quedo tranquilo porque anda jugando con fuego…

Que mañana los zurdos que se oponen a todo tendrán una especie de congreso en el Parque Andrés Bello en Vía Argentina. Estarán gente del Suntracs, Asoprof, Sal de las Redes, grupos de ambientalistas por conveniencia y hasta una exmagistrada de la Corte nombrada en los tiempos de Martín “sin visa”. Como moderadora estará Camila, la Greta Tumber criolla, sí, la misma que se echó un viaje hasta Argentina para ver a Taylor Swift, la artista cuyo avión es el que más arroja gases contaminantes al ambiente. Me voy a dar una vuelta por allá y espero que no vayan a insultarme.

Que El Loco andaba en modo reflexión y recordó ayer que el poder es fugaz y, contrario a joder y amenazar, debes concentrarte en la salida y en ayudar no solo a los amigos, también a los enemigos. ¿A quién estará dirigido ese consejo?