28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas

Panamá. Un accidente vehicular se registró en el Puente de las Américas, cuando dos buses tipo Coaster colisionaron alrededor de las 7:35 a.m.

Uno de los vehículos quedó volcado, bloqueando parcialmente la vía hacia el interior del país.

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, especialmente del cuartel de Balboa, acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria, asegurar la zona y coordinar con otras instituciones.

Según el reporte inicial, 28 personas resultaron lesionadas, de las cuales 26 presentan lesiones leves (condición verde) y 2 se encuentran graves (condición roja).

En el operativo de emergencia participaron los bomberos que desplegaron un vehículo de Extinción, una ambulancia 1016, una unidad de Sume y la Policía Nacional.

Las autoridades instan a los conductores a extremar precauciones y seguir las indicaciones del personal de emergencia mientras se mantiene el control del área y continúan las labores de asistencia.

El Teniente Pablo Beausoleil informó que el trabajo conjunto entre bomberos y policía ha sido clave para garantizar la atención rápida de los afectados y minimizar riesgos adicionales.