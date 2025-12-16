28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas

Sucesos - 16/12/25 - 08:27 AM

Panamá. Un accidente vehicular se registró en el Puente de las Américas, cuando dos buses tipo Coaster colisionaron alrededor de las 7:35 a.m. 

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, especialmente del cuartel de Balboa, acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria, asegurar la zona y coordinar con otras instituciones. 

Según el reporte inicial, 28 personas resultaron lesionadas, de las cuales 26 presentan lesiones leves (condición verde) y 2 se encuentran graves (condición roja).

En el operativo de emergencia participaron los bomberos que desplegaron un vehículo de Extinción, una ambulancia 1016, una unidad de Sume y la Policía Nacional. 

Las autoridades instan a los conductores a extremar precauciones y seguir las indicaciones del personal de emergencia mientras se mantiene el control del área y continúan las labores de asistencia.

El Teniente Pablo Beausoleil informó que el trabajo conjunto entre bomberos y policía ha sido clave para garantizar la atención rápida de los afectados y minimizar riesgos adicionales.

 

