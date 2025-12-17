Sucesos - 17/12/25 - 07:52 AM

Se entrega el cuarto implicado en asesinato de policía y civil

El joven de 23 años se entregó en la Fiscalía de Homicidio y Femicidio del corregimiento de Ancón

 

Por: Redacción / Crítica -

Las autoridades anunciaron la aprehensión de un cuarto presunto implicado en el doble homicidio del capitán José Isaza y del civil Ángel David Rodríguez, ocurrido el pasado 12 de diciembre.

El joven de 23 años se presentó voluntariamente en horas de la noche en la Fiscalía de Homicidio y Femicidio del corregimiento de Ancón, donde fue notificado de la orden en su contra. 

Tras la notificación, quedó detenido y será presentado ante un Juez de Garantías en las próximas 24 horas.

Con esta detención, las autoridades continúan cerrando el cerco sobre los responsables del crimen ocurrido el pasado viernes 12 de diciembre en la comunidadde Caimitillo.

En este hecho se sangre fueron asesinados el capitán Isaza y el civil David Rodríguez.

Según las investigaciones, ambos fueron atacados por sicarios en motocicleta; Ángel David murió primero mientras realizaba trabajo comunitario, y minutos después, el capitán Isaza fue abatido cuando intentó frenar a los atacantes. 

Desde ese día, la Policía Nacional desplegó operativos en la zona, cerrando calles y realizando búsquedas en sectores estratégicos, para dar con los responsables.


 

