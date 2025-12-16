Sepultan a Naydeline entre consignas y globos blancos en el cementerio Amador

Panamá- Agitando globos blancos y portando pancartas para solicitar justicia, familiares y amigos de la niña Naydeline, asesinada el pasado 3 de diciembre por su padrastro en Panamá Oeste, le dieron el último adiós en el cementerio de Amador, en El Chorrillo.

Coreando consignas, los familiares y residentes de El Chorrillo le dieron cristiana sepultura a esta pequeña de 2 años y 11 meses, que, según determinó la necropsia, murió a causa de maltrato físico.

El abuelo de la menor, Noel Remi, no solo pidió que se haga justicia en el caso de su nieta, sino que además hizo un llamado a las autoridades para que "se pongan la mano en el corazón" y le den la libertad a su hija Angeline (madre de Nay), "porque ella no es culpable".

Conocidos de la familia de la pequeña esperan que se interroguen a los vecinos cercanos de donde vivía la niña con su madre y su padrastro en Barrio Colón, distrito de La Chorrera (Panamá Oeste), pues consideran que alguien debió haber escuchado algo y así se hubiera evitado la tragedia.

A inicios de este mes de diciembre, al padrastro se le imputaron cargos por los delitos de femicidio, maltrato al menor y violación. Por su parte, la madre de la niña enfrenta cargos por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil en su modalidad de maltrato al menor.



