Insólitas - 26/3/26 - 04:30 PM

Viceministro de Igualdad colombiano renuncia por foto mostrando su paquete

Aunque el viceministro habría dicho que el hecho se debía a una equivocación, la denuncia es materia de investigación y ha caído en un momento en que el tema está candela por acoso en el canal Caracol.

 

Por: Redacción / Web -

Acxan Duque Gamez, viceministro de Igualdad para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza, que funge como jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Igualdad, renunció a la cartera luego de que la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia revelara un caso de acoso sexual en el que habría estado involucrado.

"Así tiene que ser. A las mujeres no se les acosa. Es asqueroso lo que pasa en este Gobierno. Reitero mi llamado urgente al Ministerio, la Procuraduría, la Defensoría, para brindarle toda la protección a la víctima. En el Ministerio del derroche, la nómina paralela gigante y la ejecución paupérrima, los funcionarios también serían víctimas de acoso", escribió en su X la candidata tras conocerse el hecho.

Duque compartió contenido explícito con uno de sus subalternos. El mensaje era precedido por un contexto laboral. En respuesta, la persona que recibió el mensaje le habría hecho saber al viceministro que este era una falta de respeto.

"Recibí a través de un medio de comunicación personal un contenido de carácter íntimo por parte de mi superior jerárquico, el doctor Acxan Duque Gamez, sin que mediara consentimiento alguno de mi parte. Esta situación me generó incomodidad y constituye una conducta que excede los límites del ámbito laboral", se lee en la queja.

En la misma, se solicitan medidas para "garantizar un entorno laboral basado en el respeto".

Desde el Ministerio de la Igualdad le dijeron a medios colombianos que seguirán los protocolos para atender a las víctimas. 

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Aunque el viceministro habría dicho que el hecho se debía a una equivocación y que en realidad el mensaje iba dirigido a otro contacto, la denuncia es materia de investigación y ha caído en un momento en que el tema está candela por acoso en el canal Caracol.

Gamez tiene una amplia trayectoria en diversas áreas del Derecho, con énfasis en derechos étnicos, derecho internacional, derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

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