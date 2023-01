Volarse con 'quenque' ayuda a las mujeres a tener mejores orgasmos

Un estudio publicado en Journal of Cannabis Research, realizada por académicos de Carolina del Norte, señaló que el consumo de cannabis podría ayudar a tener orgasmos múltiples en las mujeres, aunque se observó que en los hombres también aumentaba su funcionamiento y satisfacción sexual, en particular, el deseo y la intensidad del orgasmo.

La investigación, mostró que las chicas que se vuelan y fuman antes de los encuentros sexuales o de masturbarse, tienen una mayor capacidad de orgasmo por encuentro.

Los investigadores sugirieron que este efecto probablemente se deba a que la mariguana puede relajar a la mujer e incrementa su deseo. Además, mencionaron que sus compuestos podrían utilizarse para tratar disfunciones sexuales.

Investigadores de Estados Unidos consideraron que la relajación se debe al THC, los cannabinoides o componentes activos de la planta de cannabis más conocidos, cuya estructura química es similar a la anandamida, una sustancia química cerebral que actúa como un neurotransmisor y manda mensajes químicos entre las células nerviosas del sistema nervioso.

A su vez dichos neurotransmisores afectan zonas del cerebro que tienen influencia en el placer, la memoria, el movimiento, la concentración y la percepción sensorial y del tiempo.

En referencia, los autores del estudio escribieron que en general, el consumo de cannabis tiende a tener una influencia positiva en el funcionamiento sexual percibido y la satisfacción de los individuos sin importar el género o la edad, por lo que podría contribuir a reducir las disparidades de género en el placer sexual.

En el año 2017, un estudio sobre la asociación entre el uso de mariguana y la frecuencia sexual encontró que las personas que consumían cannabis sentían más deseo sexual. Eso sin importar quién participe: hombre o mujer, soltero o casado, sin hijos y sin preocupaciones, o un padre ocupado.

La investigación, publicada en The Journal of Sexual Medicine, señaló que los participantes que fumaron mariguana reportaron tener más encuentros sexuales que quienes no la consumían.

El consumo de cannabis y la actividad sexual parecen tener una “relación dosis-respuesta”, es decir que cuanta más se fuma, más probabilidades habrá de tener relaciones sexuales en el último mes, indicó en ese entonces Michael Eisenberg, autor principal del estudio y profesor asistente de urología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford.

