Detienen a ocho salvajes por agarrar a palo a un capibara en Brasil

Un ataque violento contra un capibara por parte de un grupo de personas ha causado mucha indignación en Brasil, luego que se difundieran videos del hecho en rede sociales.

Los hechos ocurrieron en Río de Janeiro, Brasil, por lo que ocho personas fueron capturadas.

En un video de vigilancia de la zona se observa a los sujetos llegar y golpear de forma brutal con palos y barras de hierro al roedor más grande del mundo y uno de los animales más tranquilos que existen en el mundo animal.

Este lamentable hecho tuvo lugar la madrugada del sábado, en Ilha do Governador, un barrio popular cerca del aeropuerto internacional.

La policía de la zona informó en un comunicado que los agresores fueron detenidos el sábado luego de ser identificados.

Sobre el capibara, un macho de 65 kilos, fue llevado al Centro de Atención de Animales Silvestres de la universidad Estacio, en el suroeste de Rio, donde se reporta con un traumatismo craneal, un edema con sangre alrededor del ojo izquierdo y varias lesiones en la espalda.