Mundo - 21/3/26 - 10:40 AM

Dos alpinistas muertos por una avalancha en los Alpes italianos

Los socorristas no han informado del estado del resto de personas afectadas, presumiblemente heridas leves.

 

Por: Roma/EFE -

Dos alpinistas han muerto este sábado y otro ha resultado herido de gravedad por una avalancha en los Alpes italianos, en la región de Alto Adige (norte), que afectó a un grupo de excursionistas.

El balance provisional confirmado es de dos fallecidos y un herido grave, según informa a EFE fuentes del cuerpo del Socorro Alpino, que intervino en el lugar, aunque los primeros datos indican que el desprendimiento afectó a al menos diez alpinistas.

Los socorristas no han informado del estado del resto de personas afectadas, presumiblemente heridas leves, pero temen que una siga desaparecida.

La avalancha ha tenido lugar en las montañas del municipio de Val Ridanna, en la región italiana de Alto Adige, cerca de la frontera con Austria, a unos 2,300 metros de altitud.

Tras la petición de auxilio de otros alpinistas que formaban parte del grupo, se activó el protocolo de emergencia enviando al lugar a efectivos de la Guardia de Finanza (policía fronteriza italiana) y seis helicópteros medicalizados, explican las fuentes.

Además, se han puesto en guardia a los hospitales más cercanos al lugar: los de las ciudades italianas de Bolzano, Merano y Bressanone y el de la ciudad austríaca de Innsbruck. 

Te puede interesar

Dos alpinistas muertos por una avalancha en los Alpes italianos

Dos alpinistas muertos por una avalancha en los Alpes italianos

 Marzo 21, 2026
EEUU ha debilitado la amenaza de Irán en Ormuz tras atacar un arsenal costero

EEUU ha debilitado la amenaza de Irán en Ormuz tras atacar un arsenal costero

 Marzo 21, 2026
EE.UU. autoriza temporalmente la venta de petróleo iraní varado en el mar

EE.UU. autoriza temporalmente la venta de petróleo iraní varado en el mar

 Marzo 20, 2026
Trump: EEUU quiere hablar con Irán, pero a todos los desaparecieron

Trump: EEUU quiere hablar con Irán, pero a todos los desaparecieron

 Marzo 20, 2026
Exjefe antidrogas de Evo es condenado a 25 años de cárcel por narcotráfico

Exjefe antidrogas de Evo es condenado a 25 años de cárcel por narcotráfico

 Marzo 20, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Madre de bebé de 9 meses denuncia exclusión de investigación y niega abuso

Madre de bebé de 9 meses denuncia exclusión de investigación y niega abuso
Alumna apuñala a otra frente a directivo de escuela en Veraguas

Alumna apuñala a otra frente a directivo de escuela en Veraguas

Ubican abandonada camioneta de conductor que baleó chofer de chiva

Ubican abandonada camioneta de conductor que baleó chofer de chiva
Amor de vidas pasadas entre embajador gringo y Andrea Altamirano Duque

Amor de vidas pasadas entre embajador gringo y Andrea Altamirano Duque
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí