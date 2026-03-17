Gobierno apoya al 100% lo dicho sobre el abuso en la conquista de América

La ministra portavoz, Elma Saiz, ha asegurado este martes que el Gobierno suscribe «al 100%» las palabras del rey en las que reconocía que hubo «mucho abuso» durante la conquista de América y aseguraba que «hay cosas que, a día de hoy, no pueden hacernos sentir orgullosos».

Así lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntado por las palabras del rey, en concreto si es una postura pactada entre Zarzuela y Moncloa, y si eso puede facilitar la presencia de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la Cumbre Iberoamericana de Madrid.

La portavoz ha señalado que el Gobierno fue informado de sus palabras y las suscribe al 100% y, sobre la segunda pregunta, ha comentado que desea que sea una cumbre «al máximo nivel» y que cuente «con la mayor participación posible de líderes internacionales», dada la importancia y el contexto que actual.

Feijóo pide contextualizar las palabras del rey

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que se siente «orgulloso del legado español» en Latinoamérica y ha pedido contextualizar las palabras del rey.

Sobre este asunto, el líder del PP ha precisado que el rey tuvo una conversación, no una declaración o un discurso institucional, y ha insistido en que hay que contextualizar todo lo que ha dicho, no solo una parte.

A continuación, ha señalado que está «orgulloso» del legado español recordando, entre otras cosas, las universidades que se construyeron, los hospitales que se iniciaron o los derechos que los Reyes Católicos dieron a los pueblos indígenas.

Y ha destacado que la llegada de España a América ha conllevado una comunidad lingüística y cultural «excepcional», antes de opinar que hacer ahora un examen de lo ocurrido en el siglo XV es un «disparate».