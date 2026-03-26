Iglesia lusa pagará hasta 45 mil euros de indemnización a víctimas de abusos

Las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica de Portugal recibirán indemnizaciones de entre 9.000 y 45.000 euros por persona, informó este jueves la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP).

En un comunicado en su web, la CEP apuntó que ha recibido 95 solicitudes de compensación, de las que 78 fueron consideradas aptas y 17 archivadas. De estas, 57 han sido aprobadas para recibir una indemnización por un monto total de 1.609.650 euros.

La Conferencia Episcopal Portuguesa estableció estos importes en su asamblea plenaria extraordinaria del 27 de febrero, con la participación de representantes de la Conferencia de los Institutos Religiosos de Portugal, tomando en cuenta la opinión de las comisiones de instrucción y fijación de compensaciones.

Agregó que el valor de cada compensación se ha basado en el análisis individual de cada denuncia de abusos, considerando la gravedad de los hechos, el daño sufrido y las consecuencias en la vida de cada víctima.

La CEP afirmó que han buscado que cada indemnización sea “justa, proporcional y solidaria”.

Sobre las solicitudes archivadas, la institución explicó que corresponden a casos en los que el denunciante era mayor de edad en el momento de los hechos, no era un adulto vulnerable, o la persona acusada no pertenecía al clero ni tenía responsabilidades en la Iglesia.

“Sabemos que la compensación financiera no elimina las consecuencias de los abusos, pero con este gesto la Iglesia de Portugal busca reconocer el sufrimiento y la dignidad de las víctimas y avanzar en la reparación de los daños”, señala el comunicado.

La CEP aseguró que este proceso forma parte de un compromiso más amplio de escucha, seguimiento, prevención e intervención, a través de las infraestructuras competentes.

Asimismo, indicó que el cierre de este proceso, iniciado en julio de 2024, no significa el fin de la responsabilidad institucional, y reiteró su compromiso de garantizar que los abusos no se repitan y que los espacios eclesiásticos sean seguros.

La organización Corazón Silenciado, principal asociación de víctimas en Portugal, ha criticado el proceso por su “opacidad” y “lentitud”, así como por la forma en que se realizaron las entrevistas a las víctimas.

Más de 4.800 personas podrían haber sido víctimas de abusos sexuales en la Iglesia portuguesa en los últimos 60 años, según un informe de 2023 de la Comisión Independiente para el Estudio de los Abusos Sexuales de Niños en la Iglesia Católica.