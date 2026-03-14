Incendian sede del Partido Comunista de Cuba en Morón tras protestas

Cientos de habitantes de Morón, ciudad al norte de Ciego de Ávila, en el centro de Cuba, salieron a las calles durante la noche del viernes 13 de marzo, en una protesta pacífica que se tornó violenta después de que los agentes policiales presuntamente dispararan e hirieran a algunos de ellos y usaran perros para reprimirlos.

La publicación del Diario de Cuba destaca que en redes sociales fueron publicados decenas de videos que muestran a una muchedumbre tocando cazuelas y gritando consignas mientras se desplazaban a pie y en bicicleta por las calles de la población, en medio de un apagón.

Detalla el Diario de Cuba que, a gritos de "libertad", "abajo la dictadura", "pongan la corriente" y "no tenemos miedo", los manifestantes rodearon la estación de la Policía de la localidad, mientras los uniformados acordonaban el portal del edificio.

Posteriormente, la protesta se habría extendido a la sede del Partido Comunista de Cuba del municipio, donde la muchedumbre atacó el edificio con piedras y prendió una hoguera en medio de la calle con el mobiliario y documentos sacados del lugar, según se detalla en los videos que circulan en redes sociales.

Por otro lado, el diario oficial El Invasor minimizó la situación señalando que un grupo de personas, en su mayoría residentes del consejo popular El Vaquerito, se desplazaron por diferentes calles de la ciudad de Morón, al norte de la provincia de Ciego de Ávila, con reclamos relacionados fundamentalmente con la situación electroenergética y el acceso a productos alimenticios.

El medio oficialista detalló que "lo que en un inicio fue una protesta, cambió totalmente luego de que, tras un intercambio con autoridades del territorio, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido".

Preliminarmente, a través de publicaciones en redes sociales, se pudo conocer que también se reportaron afectaciones en otros establecimientos, entre ellos una farmacia y un punto de venta de la cadena Tiendas Caribe.

Las autoridades informaron que hubo cinco personas detenidas y que las fuerzas especializadas del Ministerio del Interior continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.