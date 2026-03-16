Mundo - 16/3/26 - 12:34 PM

Israel ataca en Teherán un centro de mando de inteligencia del régimen iraní

Israel acusa al régimen de los ayatolás de "ubicar deliberadamente infraestructura militar en entorno civiles densamente poblados".

 

Por: Jerusalén/EFE -

El Ejército de Israel dijo que su fuerza aérea atacó este lunes "en el corazón de Teherán" un centro de mando de inteligencia del régimen de Irán, mientras prosigue su campaña militar iniciada hace ya más de dos semanas contra este país.

"Hoy (lunes), la Fuerza Aérea Israelí, actuando en base a información de inteligencia de las FDI, atacó un centro de mando de inteligencia del régimen iraní, ubicado en el mismo complejo que la compañía eléctrica iraní, en el corazón de Teherán", indicó el Ejército en un comunicado.

Asimismo, el Ejército en su nota adjuntó una infografía -que no se ve de forma clara y que no se puede verificar- en la que muestra el supuesto punto en el que se encontraba el centro de mando atacado en la capital iraní.

En este sentido, Israel acusa al régimen de los ayatolás de "ubicar deliberadamente infraestructura militar en entorno civiles densamente poblados".

"El Ministerio de Inteligencia es el principal organismo de inteligencia del régimen, funcionando como herramienta central para el monitoreo de la población civil iraní y facilitando la represión violenta de protestas durante muchos años", prosigue el comunicado castrense.

El Ejército hebreo también señala que el Ministerio de Inteligencia también coopera con la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI, por sus siglas en inglés), fuerza de élite que protege a la República Islámica, y las fuerzas armadas de Irán.

Israel comenzó a bombardear Irán el 28 de febrero, en una operación conjunta con Estados Unidos que mató al líder supremo Alí Jameneí y otros miembros del régimen iraní.

En esta ofensiva, Israel asegura estar atacando objetivos militares, estratégicos y gubernamentales, con bombardeos que han dejado al menos 1,230 muertos según el último recuento oficial iraní, sin actualizar desde hace 11 días.

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